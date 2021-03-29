"Прямо огорчил доктор": Сестра Жанны Фриске пожаловалась на проблемы со здоровьем

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она отметила, что её давно беспокоили боли в коленях и спине, поэтому ей пришлось приобрести специальные ортопедические стельки. После визита к врачу выяснилось, что у неё плоскостопие. Однако на этом проблемы не закончились.

"И не только. Меня вчера прямо огорчил доктор. Много чего рассказал мне про моё здоровье. И печально, печально", — сообщила девушка подписчикам в "Инстаграме".

Ещё один недуг беспокоит артистку, но его природу она пока не знает. Фриске рассказала, что у неё немеет и белеет средний палец на правой руке. Она поделилась фото с подписчиками. Теперь её ожидает МРТ и поход к мануальному терапевту, чтобы узнать диагноз.

Фото © Instagram / friske_natalia

Ранее Лайф рассказывал, что Наталью Фриске раскритиковали в Сети за выступление в образе звёздной сестры.

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