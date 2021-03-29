Екатерина Стриженова оступилась, упала и сломала руку в прямом эфире

Неприятный инцидент произошёл с телеведущей Екатериной Стриженовой прямо во время съёмок выпуска программы "Время покажет". В какой-то момент она не заметила ступеньку, оступилась и упала в телестудии.

При падении Стриженова сломала руку. Как рассказал Лайфу соведущий звезды, сейчас Екатерина находится в больнице в окружении близких родственников.

"Перелом, к сожалению, подтвердился у неё, по состоянию сейчас сложно сказать, давайте дождёмся, когда врачи окончательный вердикт вынесут, тогда будет понятно", — рассказал журналист Руслан Осташко.

Он отметил, что скорая прибыла буквально за пару минут и госпитализировала телеведущую.

А ранее Лайф писал, что звезда фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок попал в больницу с инфарктом. Как рассказал сам Горонок, проблемы со здоровьем у него начались из-за постоянных нервов и стресса, поскольку в последнее время он часто ссорится с супругой.

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