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Екатерина Стриженова оступилась, упала и сломала руку в прямом эфире

Журналистку госпитализировали со съёмок.

29 марта 2021, 16:27
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BxeQC7en_T5/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">strizhenovae</a></p>

Фото © Instagram / strizhenovae

Неприятный инцидент произошёл с телеведущей Екатериной Стриженовой прямо во время съёмок выпуска программы "Время покажет". В какой-то момент она не заметила ступеньку, оступилась и упала в телестудии.

При падении Стриженова сломала руку. Как рассказал Лайфу соведущий звезды, сейчас Екатерина находится в больнице в окружении близких родственников.

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"Перелом, к сожалению, подтвердился у неё, по состоянию сейчас сложно сказать, давайте дождёмся, когда врачи окончательный вердикт вынесут, тогда будет понятно", — рассказал журналист Руслан Осташко.

Он отметил, что скорая прибыла буквально за пару минут и госпитализировала телеведущую.

А ранее Лайф писал, что звезда фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок попал в больницу с инфарктом. Как рассказал сам Горонок, проблемы со здоровьем у него начались из-за постоянных нервов и стресса, поскольку в последнее время он часто ссорится с супругой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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