Екатерина Стриженова оступилась, упала и сломала руку в прямом эфире
Журналистку госпитализировали со съёмок.
Фото © Instagram / strizhenovae
Неприятный инцидент произошёл с телеведущей Екатериной Стриженовой прямо во время съёмок выпуска программы "Время покажет". В какой-то момент она не заметила ступеньку, оступилась и упала в телестудии.
При падении Стриженова сломала руку. Как рассказал Лайфу соведущий звезды, сейчас Екатерина находится в больнице в окружении близких родственников.
"Перелом, к сожалению, подтвердился у неё, по состоянию сейчас сложно сказать, давайте дождёмся, когда врачи окончательный вердикт вынесут, тогда будет понятно", — рассказал журналист Руслан Осташко.
Он отметил, что скорая прибыла буквально за пару минут и госпитализировала телеведущую.
А ранее Лайф писал, что звезда фильма "Ты у меня одна" Марк Горонок попал в больницу с инфарктом. Как рассказал сам Горонок, проблемы со здоровьем у него начались из-за постоянных нервов и стресса, поскольку в последнее время он часто ссорится с супругой.
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