В правительстве обозначили сроки решения проблемы обманутых дольщиков
В Москве этот вопрос уже в основном закрыт, отметили в кабмине.
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Проблема обманутых дольщиков может быть решена в России в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале.
"У нас в стране было 200 тысяч [обманутых] дольщиков, за прошлый год мы решили проблему 48 тысяч, а за 2019 год — 16 тысяч, то есть за прошлый год мы приняли в три раза больше решений. Я считаю, что в 2023 году основной объём всех дольщиков закончим", — сказал Хуснуллин.
Он также отметил, что в Москве проблемы обманутых дольщиков и достройки домов уже в основном решены.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил прокурорам решить вопрос с обманутыми дольщиками. Недобросовестных застройщиков глава государства назвал откровенными жуликами.
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