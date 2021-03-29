В правительстве обозначили сроки решения проблемы обманутых дольщиков

Проблема обманутых дольщиков может быть решена в России в 2023 году. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью программе "Познер" на Первом канале .

"У нас в стране было 200 тысяч [обманутых] дольщиков, за прошлый год мы решили проблему 48 тысяч, а за 2019 год — 16 тысяч, то есть за прошлый год мы приняли в три раза больше решений. Я считаю, что в 2023 году основной объём всех дольщиков закончим", — сказал Хуснуллин.