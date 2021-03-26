В Госдуме опровергли планы лишить россиян права отказываться от квартир с недостатками

Новая норма, напротив, поможет покупателю недвижимости защитить свои права.

В Госдуме опровергли информацию о том, что внесённый законопроект о передаче квартиры от застройщика покупателю лишает граждан права отказываться от приёмки квартир с недоделками. По мнению автора инициативы, депутата Госдумы Николая Николаева, его принятие, напротив, улучшит ситуацию с соблюдением прав граждан на качественное жильё.

Ранее "Интерфакс" писал, что нововведение "убирает норму о том, что участник долевого строительства вправе отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недочётов". Так, сейчас покупатель до этой процедуры вправе потребовать составление ещё одного документа, в котором будут указаны все несоответствия, а застройщик должен их устранить либо их компенсировать. До этого момента приёмка недвижимости не подписывается.

"Мы внесли непосредственно в законопроект положение о том, что человек имеет право зафиксировать все недостатки в случае, если они есть в квартире, которую ему передаёт застройщик. К сожалению, на практике застройщики иногда уклоняются от фиксации этих недостатков, в результате чего людям приходится обращаться к юристам, тратить деньги для того, чтобы отстоять свои права, — написал депутат в своём телеграм-канале.

Николаев уточнил, что в настоящее время для участников долевого строительства существует проблема доказать свою правоту как потребителя, потому что положения о защите их прав прописаны не в законе о долевом строительстве, а в законе "О защите прав потребителей". Поэтому авторы инициативы предложили прописать именно в законе о долевом строительстве права дольщиков зафиксировать недостатки, а обязанности застройщика — их устранить.

Депутат подчеркнул, что если есть хоть малейший риск неправильно трактовать предложенную норму, то она будет уточняться и конкретизироваться в подготовке ко второму чтению. Он также напомнил, что в законопроекте (помимо положений о подписании акта передачи квартиры) есть много важных предложений по сокращению сроков выплаты компенсации и достройки объектов для обманутых дольщиков.