Крупный застройщик в Ленобласти обманул систему эскроу-счетов и тысячи дольщиков

Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о мошенничестве против руководства одного из крупнейших местных застройщиков — компании "Петрострой". По версии следствия, бизнесмены собирали с покупателей деньги по договорам бронирования квартир. Около шести тысяч клиентов передали застройщику более шести миллиардов рублей, однако ни жилья, ни своих денег обратно до сих пор не получили. Эксперты говорят, что это новая схема мошенничества на российском рынке новостроек.

В начале марта следователи регионального УМВД РФ возбудили уголовное дело по статье 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы) по факту хищения у дольщиков ЖК "Северный вальс", ЖК "Чистый ручей" и ЖК "Материк" более 5,2 миллиарда рублей.

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По аналогичной статье возбуждено дело, потерпевшими в котором выступают дольщики ЖК "Ломоносов". Примерный ущерб оценивается почти в миллиард рублей.

Всего более шести тысяч дольщиков, заключивших договоры с "Петростроем", остались без своего жилья и без денег. Все они признаны потерпевшими.

Хитрая бронь

Схема, по которой застройщик собирал деньги клиентов, довольно необычная. Как она работала, можно посмотреть на примере ЖК "Лампо" в Мурино.

До недавнего времени "Петрострой" считался надёжным — он даже занимал четвёртое место в топе застройщиков Ленинградской области. В 2018 году компания получила участок в Мурино, после чего стала завлекать клиентов выгодными предложениями: например, за квартиру-студию фирма просила 1,3 миллиона рублей. Клиенты не заставили себя ждать.

Менеджеры компании объясняли, что желающих купить квартиры по такой интересной цене слишком много, поэтому лучше заключить договор бронирования. Согласно этому документу, жилплощадь закрепляется за потенциальным покупателем на определённый срок, пока он подаёт заявку на ипотеку или оформляет другие документы. За бронь у клиента просили сумму, сопоставимую со стоимостью квартиры. Юридическая хитрость заключалась в том, что это была оплата услуг по бронированию, а не самой недвижимости, поэтому получить деньги обратно было невозможно. Не разбирающиеся в юридических тонкостях люди подписывали договоры, вносили деньги и ждали свои квартиры. Некоторые клиенты не соглашались, с ними заключали договоры долевого участия.

Деньги в "Петрострой" текли рекой, откуда их выводили дальше. В конце 2018 года оперативники управления экономической безопасности ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков в офисах застройщика и юридической фирмы "Доверие". По делу об обналичке было задержано шесть менеджеров. По словам источника Лайфа, одной из подозреваемых якобы стала главбух "Петростроя" Ольга Портнова, которая в статусе и.о. гендиректора заключала с дольщиками договоры бронирования.

С лета 2019 года в России заработала новая схема продаж квартир в новостройках, которая защищает покупателей от обмана. Застройщик теперь не имеет права напрямую привлекать деньги дольщиков. Средства клиентов размещаются на специальных счетах уполномоченных банков (их около 60), а доступ к ним строители получают только после передачи квартир. Стройка ведётся на банковские кредиты по льготному проценту. От имени государства эту схему курирует АО "Дом.рф".

Однако в схеме "Петростроя" мало что изменилось. Менеджеры обещали новым клиентам, что внесённые по договору бронирования средства будут перечислены на их эскроу-счета. Люди верили и платили, а затем выяснялось, что их счета пустые. Дольщикам, которые хотели вернуть свои средства по договору о бронировании, в компании говорили, что денег нет, мол, берите бетоном. А когда обманутые клиенты пошли в суды и на застройщика посыпались иски, оказалось, что счета самого "Петростроя" абсолютно пустые.

В августе 2019 года СМИ сообщили о том, что компания "Петрострой" и банк "Дом.рф" договорились о проектном финансировании ЖК "Лампо". На тот момент у застройщика уже были серьёзные проблемы с другими объектами. Например, компания задерживала передачу квартир дольщикам ЖК "Материк" на восемь месяцев. По словам одного из бывших сотрудников "Петростроя", компания тогда строила в долг, а с партнёрами расплачивалась квартирами. Также застройщик сдавал свою технику в аренду, чтобы хоть что-то заработать.

Так застройщик объяснял отсутствие денег на эскроу-счетах Фото © LIFE

В июне прошлого года УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по профильной статье 200.3 УК (привлечение денежных средств граждан в нарушение требований закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов). Речь идёт о строительстве ЖК "Лампо".

Руководство "Петростроя"

Дольщики уверены в том, что "Петрострой" связан с председателем Заксобрания Санкт-Петербурга Вячеславом Макаровым, потому что ещё в 2011 году его дочь Анна Селегень стала владелицей компании. Однако Лайф выяснил, что существует две фирмы с таким названием. Формально связи между ними не прослеживается. Основным бенефициаром компании-застройщика является бывший военный Дмитрий Ипатов, который переехал в Северную столицу из Перми. Другим совладельцем "Петростроя" числится некая Людмила Яковлева. Не исключено, что это номинальные руководители. Ситуация, когда бизнесмен из Перми вдруг стал крупным застройщиком в Ленинградской области, выглядит более чем странной.

Дмитрий Ипатов. Фото © VK / Дмитрий Ипатов

Согласно базе СПАРК, Ипатов за несколько лет создал в Санкт-Петербурге и области настоящую империю. В бизнесе ему помогают жена Ирина, а также брат Станислав. На них записаны охранные фирмы Ипатова — "Адмирал" и "Адмирал-безопасность". Другими родственными компаниями владеют земляки бизнесмена — братья Михаил и Дмитрий Пономарёвы из Соликамска.

Дмитрий Ипатов с женой Ириной Фото © VK / Ирина Ипатова

Сам Ипатов и другие менеджеры "Петростроя" отвергают претензии. Они утверждают, что компания продолжает строить дома, идёт на контакт с клиентами. По словам дольщиков, на стройках действительно появляются менеджеры, которые продолжают убеждать их в успехе проекта.

На днях стало известно о задержании Ипатова в аэропорту Пулково, откуда он с семьёй собирался вылететь на Занзибар. Оперативники сняли его с рейса в рамках дела ЖК "Лампо". Бизнесмена доставили в суд, чтобы избрать для него меру пресечения, однако адвокаты его спасли. Они убедили суд в том, что на момент вылета у их подзащитного не было ограничений по выезду из России, а само уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц и неоднократно приостанавливалось. Суд отказал следствию в запрете определённых действий для Ипатова.

Неделимое имущество

Пострадавшие клиенты могут рассчитывать только на активы, которые поступят в конкурсную массу в случае банкротства застройщика. Однако "Петрострой" активно сопротивляется. По данным инициативной группы обманутых дольщиков, компания имитирует стройку, одновременно переводя квартиры из ЖК "Ломоносов", ЖК "Чистый ручей", ЖК "Прибрежный" и ЖК "Ласточка" на баланс других юрлиц. По этой схеме застройщик выводит коммерческие помещения и земельные участки, например, в ЖК "Северный вальс". Непроданные квартиры "Петрострой" активно выводит по договору долевого участия на компанию ООО "Специализированный застройщик "Петрострой" по балансовой стоимости. Об этом свидетельствуют попавшие в распоряжение Лайфа выписки из кадастра и другие документы.

"Петрострой" распродаёт активы, но его финансовое состояние остаётся печальным. Застройщик погряз в долгах. Если судить по картотеке арбитражных судов, то компания сегодня не в состоянии выплатить даже относительно небольшие суммы. Например, 115 412 рублей, которые с ООО "Петрострой" пытается взыскать ООО "Петербургтеплоэнерго". Не исключено, что сделки по продаже земельных участков были притворными и проводились без фактического перечисления денег на счёт, чтобы вывести с баланса активы.

Некоторые дольщики ЖК "Лампо" продолжают верить в то, что "Петрострой" закончит стройку, хотя особых иллюзий не питают.

— Эти люди даже не дольщики, которых государство как-то всё-таки защищает. Они даже не в пирамиду вложились, а просто отдали свои деньги, — говорит член инициативной группы обманутых дольщиков ООО "Петрострой" Владимир Побежимов.

В настоящее время Ленинградская область является лидером по аферам в сфере новостроек: более 200 объектов с истекшими сроками сдачи, общее число обманутых дольщиков достигло 100 тысяч человек, которые потеряли более 100 миллиардов рублей.

Лайф направил вопросы в пресс-службу АО "Дом.рф" и обратился за комментарием в компанию "Петрострой", однако на момент выхода материала оперативного ответа от них не получил.

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