Ребёнка достали из-под завалов рухнувшего после взрыва дома в Новой Москве. Видео с места событий прислал в редакцию Лайфа гражданский журналист через приложение LiveCorr (можно скачать для iOS и Android )

Спасатели достали ребёнка из-под завалов рухнувшего после взрыва жилого дома на Родниковой улице в поселении Московский в Новой Москве. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по городу.

"В ходе проведения аварийно-спасательных работ ещё один человек был извлечён из-под завалов живым (ребёнок)", — рассказали в управлении.

Ему сейчас оказывают медицинскую помощь. По словам источника Лайфа, под завалами находится ещё один человек — мужчину зажало обломками. Спасатели поддерживают с ним связь и пытаются его деблокировать. Собеседник Лайфа рассказал также, что спасённого ранее из-под завалов мужчину доставили в больницу. В МЧС между тем уточнили, что взрыв был вызван детонацией газа из баллона.