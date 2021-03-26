Ребёнка достали из-под завалов рухнувшего после взрыва дома в Новой Москве
По данным Лайфа, ещё одного человека извлечь пока не удаётся — мужчину зажало обломками.
Спасатели достали ребёнка из-под завалов рухнувшего после взрыва жилого дома на Родниковой улице в поселении Московский в Новой Москве. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по городу.
"В ходе проведения аварийно-спасательных работ ещё один человек был извлечён из-под завалов живым (ребёнок)", — рассказали в управлении.
Ему сейчас оказывают медицинскую помощь. По словам источника Лайфа, под завалами находится ещё один человек — мужчину зажало обломками. Спасатели поддерживают с ним связь и пытаются его деблокировать. Собеседник Лайфа рассказал также, что спасённого ранее из-под завалов мужчину доставили в больницу. В МЧС между тем уточнили, что взрыв был вызван детонацией газа из баллона.
Ранее в подмосковных Химках произошёл взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме. В результате на месте погибло три человека, в том числе один ребёнок. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента.
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