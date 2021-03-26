В Новой Москве из-за взрыва обрушился жилой дом, под завалами люди
По словам источника Лайфа, они подают признаки жизни.
Фото © МЧС России
Жилой дом обрушился после взрыва газового баллона в поселении Московский в Новой Москве. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате пострадал один человек.
Чп произошло на территории СНТ "Западный", Проектируемый проезд № 6662. Пострадавшему сейчас оказывают помощь врачи. По словам собеседника Лайфа, под завалами находятся два человека, которые подают признаки жизни.
Ранее в подмосковных Химках произошёл взрыв на восьмом этаже в девятиэтажном доме. В результате на месте погибло три человека, в том числе один ребёнок. По предварительной версии, причиной происшествия стал взрыв газа. Очевидцы рассказали Лайфу подробности инцидента.
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