В Москве задержаны лихачи, которые мчали по МКАД под лезгинку с открытыми дверями
Они раскаялись в содеянном и попросили у всех прощения.
Фото © Соцсети
В Москве задержаны водитель и пассажир, которые мчали по МКАД под лезгинку с открытыми дверями. Видео © Соцсети / LIFE
Московские полицейские задержали двух парней, которые мчали по МКАД, открыв двери своей машины. Видео с их поездкой ранее попало в соцсети. Лайф публикует отрывок из допроса ребят.
За рулём авто 26-летний Аздар Алиев. На видео он и его товарищ-пассажир признались в содеянном и попросили прощения у всех граждан города Москвы, а также у сотрудников правоохранительных органов.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве водитель "мерседеса" насмерть сбил двух женщин, которые шли по тротуару, а затем бросил автомобиль и сбежал.
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