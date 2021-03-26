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Категорий: 18

В Москве задержаны лихачи, которые мчали по МКАД под лезгинку с открытыми дверями

Они раскаялись в содеянном и попросили у всех прощения.

26 марта 2021, 18:39

Фото © Соцсети

В Москве задержаны водитель и пассажир, которые мчали по МКАД под лезгинку с открытыми дверями. Видео © Соцсети / LIFE

Московские полицейские задержали двух парней, которые мчали по МКАД, открыв двери своей машины. Видео с их поездкой ранее попало в соцсети. Лайф публикует отрывок из допроса ребят.

За рулём авто 26-летний Аздар Алиев. На видео он и его товарищ-пассажир признались в содеянном и попросили прощения у всех граждан города Москвы, а также у сотрудников правоохранительных органов.

"Она была в другом месте!" МВД опубликовало видео допроса невесты после лезгинки на МКАД

"Она была в другом месте!" МВД опубликовало видео допроса невесты после лезгинки на МКАД

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве водитель "мерседеса" насмерть сбил двух женщин, которые шли по тротуару, а затем бросил автомобиль и сбежал.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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