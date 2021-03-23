"Его занесло": Очевидец рассказал об аварии с лихачом на "мерседесе", насмерть сбившем двух женщин
С места ДТП парень скрылся, и сейчас его разыскивают полицейские.
В Москве водитель на "мерседесе" насмерть сбил пешеходов и сбежал. Видео © LIFE
В Москве водитель "мерседеса" насмерть сбил двух женщин, которые шли по тротуару, а затем бросил автомобиль и сбежал. Сейчас его разыскивают правоохранители.
ДТП произошло на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. По данным Лайфа, водитель — 23-летний Сидикшох Рахматов. Женщин госпитализировали, однако одна из них скончалась в карете скорой помощи, вторая умерла в реанимации больницы № 67. У неё были диагностированы переломы обеих костей голени и закрытая черепно-мозговая травма.
По словам очевидца Даниила, сначала "мерседес" занесло, он врезался в припаркованный автомобиль и после этого отлетел на тротуар.
"Я сидел в машине, через несколько парковочных мест стоял "мицубиси", "мерседес" занесло — и он въехал в эту машину, его выкинуло на тротуар", — сказал очевидец Лайфу.
С брошенной иномаркой сейчас работают криминалисты. На имя подозреваемого выписали запрет на выезд за пределы РФ, чтобы мужчина не скрылся за границей.
Ранее Лайф сообщал, что в Геленджике машину такси разорвало на две части после жёсткого столкновения с иномаркой.
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