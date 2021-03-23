Лайф узнал имя 23-летнего лихача на "мерседесе", насмерть сбившего двух женщин в Москве
Правоохранители ведут розыск молодого человека.
Фото © Соцсети
Как стало известно Лайфу, владельцем автомобиля "Мерседес", который влетел в Москве в двух женщин на тротуаре, оказался 23-летний Сидикшох Рахматов. В настоящий момент продолжаются его поиски, часть правоохранителей отправилась по месту работы парня, другая — в общежитие, где он проживает. На его имя даже выписали запрет на выезд за пределы РФ, чтобы подозреваемый не скрылся за границей.
Фото © Соцсети
Судя по социальным сетям парня, он ведёт богатый образ жизни и много путешествует. По нашим данным, Рахматов не раз нарушал правила дорожного движения — на своём "мерседесе" он любил погонять по Москве и области.
Фото © Соцсети
Напомним, авария случилась на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. Сначала нарушитель въехал в припаркованную машину марки "Мицубиси", в которой был водитель. От удара "мерседес" откинуло к дереву, рядом с ним в это время на тротуаре находились две женщины. Одна из пострадавших женщин скончалась в карете скорой помощи, вторая умерла в реанимации больницы № 67. У неё были диагностированы переломы обеих костей голени и закрытая черепно-мозговая травма.
Фото © Соцсети
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