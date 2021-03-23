Обрушился снежный козырёк: Лайф публикует фото с места схода лавины в Хибинах, где погибла девочка

В распоряжении Лайфа оказалась фотография с места схода лавины в Хибинах в Мурманской области, где погибла 12-летняя девочка.

Место схода лавины. Фото © LIFE

Именно в этом месте обрушился снежный козырёк, под завалами которого оказалась школьница. Ребёнка смогли откопать лишь на глубине полтора-два метра с обморожением тела. После того как её удалось отогреть, у пострадавшей начал прощупываться пульс. Для эвакуации был отправлен вертолёт, однако он не смог сесть и улетел обратно. В результате девочка скончалась.

Эвакуация детей. Фото © LIFE

"Её сердце билось, и она боролась двенадцать часов в ожидании эвакуации, но чуть-чуть не хватило сил. Утром нам сообщили, что она умерла. Никаких интервью не будет", — написала мама погибшей в соцсети, призвав журналистов не караулить родственников ребёнка под окнами.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта.

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