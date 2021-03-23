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Спасённая после схода лавины в Хибинах девочка скончалась

Медики не успели оказать помощь пострадавшей, для эвакуации которой был направлен вертолёт.

23 марта 2021, 05:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Двенадцатилетняя девочка, которая попала под сход лавины в Хибинах Мурманской области, скончалась. Об этом сообщили журналистам в региональном СУ СКР.

"Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребёнка", — уточнили в ведомстве.

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Для эвакуации пострадавшей к месту происшествия был направлен вертолёт, но, как сообщил наш источник, он не смог сесть и улетел обратно. Как стало известно Лайфу, медицинские работники добирались до места происшествия пешком.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело. Однако позже появилась информация, что ребёнок жив.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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