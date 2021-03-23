Спасённая после схода лавины в Хибинах девочка скончалась

Двенадцатилетняя девочка, которая попала под сход лавины в Хибинах Мурманской области, скончалась. Об этом сообщили журналистам в региональном СУ СКР.

"Только что от следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребёнка", — уточнили в ведомстве.

Для эвакуации пострадавшей к месту происшествия был направлен вертолёт, но, как сообщил наш источник, он не смог сесть и улетел обратно. Как стало известно Лайфу, медицинские работники добирались до места происшествия пешком.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело. Однако позже появилась информация, что ребёнок жив.

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