В Хибинах сошла лавина, под снежной массой могут находиться 15 человек

В Хибинах Мурманской области под лавину могла попасть группа из 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели", — рассказал собеседник агентства, глава города Олег Самарский.

При этом, как сообщает "Интерфакс", под снежными завалами пропала девочка-подросток.

"Поступила информация о сходе снежной лавины неподалёку от Имандры, под неё попала девочка 2008 года рождения из Санкт-Петербурга", — рассказал собеседник агентства.

Предварительно, девочка входила в состав детской туристической группы. На место происшествия отправилось восемь спасателей из Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ) Кировска. Также привлечены сотрудники аварийно-спасательной службы Мончегорска. По данным источника Лайфа в оперативных службах, в группе, прибывшей из Питера, было 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. В поход школьники отправились 19 марта.

В региональном ГУ МЧС России сообщили, что информация о сходе лавины проверяется. Отметим, что ранее сегодня на сайте ведомства появилось предупреждение о принудительном спуске лавин.

Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане девять населённых пунктов оказались отрезаны из-за схода лавины. В МЧС также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось избежать и разрушений.

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