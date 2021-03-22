В Хибинах сошла лавина, под снежной массой могут находиться 15 человек
По данным некоторых СМИ, в результате инцидента как минимум пропала девочка-подросток.
Фото © Pixabay
В Хибинах Мурманской области под лавину могла попасть группа из 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.
"В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели", — рассказал собеседник агентства, глава города Олег Самарский.
При этом, как сообщает "Интерфакс", под снежными завалами пропала девочка-подросток.
"Поступила информация о сходе снежной лавины неподалёку от Имандры, под неё попала девочка 2008 года рождения из Санкт-Петербурга", — рассказал собеседник агентства.
"Возможен сход лавины": В Пермском крае жители устроили свой горнолыжный курорт прямо в огромных сугробах на улицах города — видео
Предварительно, девочка входила в состав детской туристической группы. На место происшествия отправилось восемь спасателей из Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра (МАКАСЦ) Кировска. Также привлечены сотрудники аварийно-спасательной службы Мончегорска. По данным источника Лайфа в оперативных службах, в группе, прибывшей из Питера, было 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. В поход школьники отправились 19 марта.
В региональном ГУ МЧС России сообщили, что информация о сходе лавины проверяется. Отметим, что ранее сегодня на сайте ведомства появилось предупреждение о принудительном спуске лавин.
Ранее Лайф рассказывал, что в Дагестане девять населённых пунктов оказались отрезаны из-за схода лавины. В МЧС также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось избежать и разрушений.
Выбор редакции
Оказавшаяся в месте схода лавины в Хибинах группа шла по необорудованному маршруту
В Дагестане девять населённых пунктов оказались отрезаны из-за схода лавины
В Пензенской области сообщили о многомиллионных нарушениях при Белозерцеве
"Авангард" всухую обыграл "Магнитку" и повёл в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина
"У богемных женщин часто такое бывает": Врач объяснил, почему у бывшей жены Аршавина пропал нос
Комментариев: 0