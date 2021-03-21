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Регион
Опубликовано 21 марта 2021, 19:23

В Дагестане девять населённых пунктов оказались отрезаны из-за схода лавины

Фото © ТАСС / МЧС России

Фото © ТАСС / МЧС России

Информации о пострадавших пока нет.

В Рутульском районе Дагестана сошедшая на автомобильную дорогу снежная лавина заблокировала проезд в девять населённых пунктов. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, ЧП произошло на окраине села Цахур.

"Без дорожного сообщения остались девять населённых пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживает 3899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

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В МЧС также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось избежать и разрушений. Расчистку дороги планируют начать утром 22 марта.

Ранее сообщалось, что в городе Елизово (Камчатский край) огромная лавина сошла около общеобразовательной школы № 3. Тогда погиб один человек.

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Иван Косицын
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