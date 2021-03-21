В Дагестане девять населённых пунктов оказались отрезаны из-за схода лавины

Информации о пострадавших пока нет.

В Рутульском районе Дагестана сошедшая на автомобильную дорогу снежная лавина заблокировала проезд в девять населённых пунктов. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, ЧП произошло на окраине села Цахур.

"Без дорожного сообщения остались девять населённых пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживает 3899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".

В МЧС также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось избежать и разрушений. Расчистку дороги планируют начать утром 22 марта.