В Дагестане девять населённых пунктов оказались отрезаны из-за схода лавины
Сведений о пострадавших пока не поступало.
Фото © ТАСС / МЧС России
В Рутульском районе Дагестана сошедшая на автомобильную дорогу снежная лавина заблокировала проезд в девять населённых пунктов. Как сообщили в ГУ МЧС РФ по региону, ЧП произошло на окраине села Цахур.
"Без дорожного сообщения остались девять населённых пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживает 3899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов", — приводит сообщение ведомства РИА "Новости".
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В МЧС также уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. Удалось избежать и разрушений. Расчистку дороги планируют начать утром 22 февраля.
Ранее сообщалось, что в городе Елизово (Камчатский край) огромная лавина сошла около общеобразовательной школы № 3. Тогда погиб один человек.
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