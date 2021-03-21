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Бездомный проник в особняк Джонни Деппа, чтобы помыться

Теперь его будут судить за вандализм, так как правоохранителям пришлось выбить дверь.

21 марта 2021, 19:01
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B_Nk5zbpOaE/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">johnnydepp</a></p>

Фото © Instagram / johnnydepp

В особняк американского актёра Джонни Деппа пробрался бездомный мужчина, чтобы принять душ. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает TMZ.

Полицию вызвал сосед Деппа, заметив, что возле бассейна на заднем дворе находится посторонний. Когда он приблизился к мужчине, тот перепрыгнул через ворота и оказался уже на участке актёра.

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Во второй раз в полицию обратилась охрана Деппа, сообщив, что кто-то проник в дом звезды. Прибывшие правоохранители обнаружили бездомного мужчину в ванной комнате, он принимал душ. При этом нарушитель отказался выходить самостоятельно, и полиции пришлось выбивать дверь. Предполагается также, что злоумышленник нашёл тайник актёра с алкоголем.

Сейчас мужчина арестован, из-за выбитой двери ему предъявлено обвинение в вандализме.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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