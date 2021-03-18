В Петербурге влюблённые ночью проникли в кинотеатр и устроили оргию, но наказывать их не будут — видео
Ребята успели подкрепиться попкорном, немного выпить и провести время в более интимной обстановке.
В Петербурге влюблённые ночью проникли в кинотеатр, но наказывать их не будут. Видео © Instagram / kinograd.spb
В Петербурге парень и девушка проникли на территорию закрытого кинотеатра в ТРК "Южный полюс", чтобы провести романтическое свидание. Теперь владельцы ищут ребят, но не для того, чтобы наказать.
Неизвестные попали на территорию кинотеатра в районе часа ночи. Там они успели подкрепиться попкорном, немного выпить и провести время в более интимной обстановке.
Администрация кинотеатра обратилась к своим посетителям с просьбой отыскать ребят. Им подарят парные билеты на сеанс. В кинотеатре отметили, что не имеют претензий к молодой паре. Но часть пользователей задалась вопросом, а не демонстрирует ли такая видеозапись проблемы с безопасностью в здании.
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