Влюблённая парочка голышом путешествует по миру, занимаясь йогой в самых непредсказуемых местах
Спустя три месяца после знакомства Силке и Киран поняли, что у них много общего — в том числе тяга к естественности.
Необычная парочка туристов с каждым днём всё больше набирает популярность. Силке Мёйс из Гента, Бельгия, и Киран Шэннон из Глазго, Великобритания, любили путешествовать и занимались танцами. Парочка познакомилась в Испании, где они работали в одном танцевальном коллективе. Они бок о бок провели три месяца, а затем, после окончания контракта, решили колесить по миру вместе, пишет Daily Mail.
Сперва парочка просто выкладывала фото из поездок, а затем начала заниматься йогой на фоне популярных достопримечательностей. В то же время у них появилась традиция — купаться голышом во всех встречающихся водопадах. Они даже начали публиковать в своём инстаграме обнажённые фото — только по пятницам. Но после того, как аудитория восприняла эту идею с восторгом, стали выкладывать снимки в стиле ню почаще.
Когда мы увидели такой позитивный отклик у подписчиков, это стало нашим увлечением — рассказывать о нашем опыте в бодипозитиве и свободе. Нам начали приходить сообщения о том, что мы кого-то вдохновили встать на путь любви к себе и уверенности. Это нам придаёт сил
Киран и Силке не считают себя нудистами, хотя многие думают о них именно так. Парочка рассказала, что места для откровенной съёмки они всегда выбирают тщательно — чтобы не попадались люди. Однако случаются осечки, но чаще всего всё заканчивается смехом. Не единожды влюблённые слышали в ответ на извинения: "Ничего, мы французы, у нас так тоже принято".
WOW-news
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