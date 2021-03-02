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В Сочи полуголая девушка прокатилась на плечах сноубордиста, но в Сети её быстро поставили на место

Пользователи "ВКонтакте" были возмущены таким бездумным поведением туристов, о чём не постеснялись сообщить в комментариях.

2 марта 2021, 15:52

Фото © Instagram / kypkap

Жители Сочи и других популярных туристических мест уже давно ничему не удивляются, однако эта парочка смогла задеть их за живое. Парень и девушка решили заснять свой необычный спуск со снежного склона на Красной Поляне. Молодой человек в одних трусах и халате катился на сноуборде с газетой в руках, пока девушка сидела у него на шее. На ней было откровенное бикини с леопардовым принтом и полотенце, которым она прикрывалась в начале ролика.

Видео © Instagram / kypkap

В итоге пара далеко не проехала и упала на снег, но для видео этого хватило. Его опубликовали в местном ВК-паблике "Типичный Сочи", где пользователи Сети возмутились такому поведению туристов. Они не оценили идею и риск, которому подвергли себя и окружающих эти парень и девушка.

Фото © Instagram / kypkap

Фото © Instagram / kypkap

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