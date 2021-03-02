В Сочи полуголая девушка прокатилась на плечах сноубордиста, но в Сети её быстро поставили на место

Жители Сочи и других популярных туристических мест уже давно ничему не удивляются, однако эта парочка смогла задеть их за живое. Парень и девушка решили заснять свой необычный спуск со снежного склона на Красной Поляне. Молодой человек в одних трусах и халате катился на сноуборде с газетой в руках, пока девушка сидела у него на шее. На ней было откровенное бикини с леопардовым принтом и полотенце, которым она прикрывалась в начале ролика.