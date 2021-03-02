Девушка разозлила группу с кулинарными шедеврами, выложив фото с лимонами, но здесь есть подвох

В закрытой группе в "Фейсбуке", посвящённой тортам и выпечке, домохозяйки со всего мира делятся рецептами, которые помогут из минимума ингредиентов быстро приготовить достойное блюдо. Поэтому одна из участниц — австралийка Шонтель из Берта — очень удивила (а кого-то и возмутила), когда выложила в группу фото трёх лимонов. Они выглядели как простые покупные цитрусы, даже фирменная наклейка присутствовала, пишет Daily Mail.

Фото © Facebook / Woolies/Coles Mudcake Hacks

Шонтель подписала, что это на самом деле пирожные, которые она смастерила сама. Молодая мама использовала покупной бисквит, потому что цель эксперимента была не в тесте, а в том, чтобы сделать максимально натуральную форму. Поэтому домохозяйка сконцентрировалась на помадке и глазури, которую она приготовила из сахарной пудры, кукурузного крахмала и желейного пищевого красителя.

Фото © Facebook / Woolies/Coles Mudcake Hacks

На такие лимоны ушло много часов и три попытки, поэтому Шонтель была очень горда собой. Вот только пользователи Сети совсем не оценили стараний девушки, решив, что она их обманывает. Несмотря на то что молодая мама поделилась в том числе рецептом (правда, без пошаговых фото), ей мало кто поверил. Поэтому озадаченной Шонтель пришлось разрезать одно из пирожных, чтобы доказать — это не настоящий лимон, а единственное, что не состоит из бисквита, так это наклейка.

Я даже представить не могу, с чего начинать такие пирожные... Потрясающе! Пользовательница "Фейсбука"

Я сначала подумала, что ты начинила лимон бисквитом и так подала на стол. А оказывается, это целое пирожное! Пользовательница "Фейсбука"

Они выглядят как настоящие лимоны... Я сперва не поняла, что с ними не так, почему они в этой группе! Пользовательница "Фейсбука"

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