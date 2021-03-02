Девушка разозлила группу с кулинарными шедеврами, выложив фото с лимонами, но здесь есть подвох
Когда Шонтель во всём призналась, ей не поверили, пока она не предъявила железные доказательства.
Фото © Facebook / Woolies / Coles Mudcake Hacks
В закрытой группе в "Фейсбуке", посвящённой тортам и выпечке, домохозяйки со всего мира делятся рецептами, которые помогут из минимума ингредиентов быстро приготовить достойное блюдо. Поэтому одна из участниц — австралийка Шонтель из Берта — очень удивила (а кого-то и возмутила), когда выложила в группу фото трёх лимонов. Они выглядели как простые покупные цитрусы, даже фирменная наклейка присутствовала, пишет Daily Mail.
Шонтель подписала, что это на самом деле пирожные, которые она смастерила сама. Молодая мама использовала покупной бисквит, потому что цель эксперимента была не в тесте, а в том, чтобы сделать максимально натуральную форму. Поэтому домохозяйка сконцентрировалась на помадке и глазури, которую она приготовила из сахарной пудры, кукурузного крахмала и желейного пищевого красителя.
На такие лимоны ушло много часов и три попытки, поэтому Шонтель была очень горда собой. Вот только пользователи Сети совсем не оценили стараний девушки, решив, что она их обманывает. Несмотря на то что молодая мама поделилась в том числе рецептом (правда, без пошаговых фото), ей мало кто поверил. Поэтому озадаченной Шонтель пришлось разрезать одно из пирожных, чтобы доказать — это не настоящий лимон, а единственное, что не состоит из бисквита, так это наклейка.
Я даже представить не могу, с чего начинать такие пирожные... Потрясающе!
Я сначала подумала, что ты начинила лимон бисквитом и так подала на стол. А оказывается, это целое пирожное!
Они выглядят как настоящие лимоны... Я сперва не поняла, что с ними не так, почему они в этой группе!
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