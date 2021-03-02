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Бузова и Бородина могут стать ведущими нового мистического шоу на ТНТ

Сейчас они ведут ещё две передачи на телеканале.

2 марта 2021, 12:04
<p>Фото © ТАСС / Тараканов Вадим / Клементьева Елизавета</p>

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим / Клементьева Елизавета

После закрытия "Дома-2" его ведущие Ольга Бузова и Ксения Бородина стали реже появляться на телеэкранах россиян. Это заметно ударило по интересу, который подпитывался к ним благодаря передаче, хотя в целом за счёт рекламных контрактов доходы звёзд не уменьшились.

Сейчас Бузова и Бородина ведут совместное шоу "Бородина против Бузовой", которое выходит в эфир на телеканале ТНТ каждый день, а Ксения также ведёт отдельное шоу про преображение женщин. Однако в планах вещателя запустить ещё одну передачу с участием звёздных ведущих. Как сообщает КП, речь идёт о мистическом проекте, в которых у ТНТ очевидно нет равных.

Бородина унизила бывших участников "Дома-2", высказав своё мнение об этих "эскортных рожах"

Бородина унизила бывших участников "Дома-2", высказав своё мнение об этих "эскортных рожах"

Когда шоу будет анонсировано и о чём конкретно оно будет, пока никто не знает, однако уже сейчас идут съёмки пилотных выпусков. А пока Бузова и Бородина "перебиваются" уже идущими на телеканале передачами и рекламными публикациями в соцсетях.

Впрочем, Ольга Бузова могла бы настоять на возобновлении шоу "Замуж за Бузову", поскольку её личная жизнь сейчас переживает не самые лучшие моменты. Не так давно поп-дива рассталась со своим возлюбленным, блогером Давой, после чего у неё появились проблемы со здоровьем.

Авторы
Плетнёв Максим
Плетнёв Максим

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