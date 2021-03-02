Экс-бойфренд Бузовой Дава расплатился с миллионным долгом перед риелторами
Приставы охотились за ним несколько лет, пока он сам не решил уладить все споры.
Фото © Instagram / dava_m
Блогер Дава (Давид Манукян), переживший расставание с Ольгой Бузовой, решил избавиться и от долгов, которые приставы пытались получить от него с 2015 года.
Более пяти лет назад Манукян заключил договор с двумя риелторами и получил от них свыше миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. Потом он перепродал её, тогда риелторы и решили взыскать с него деньги. Судебные разбирательства длились несколько лет, и Дава попал в базу судебных приставов, но только сейчас расплатился с долгами.
"Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена", — подтвердил изданию КП ведущий специалист – эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Новосибирской области Андрей Семёнов.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве многодетному отцу насчитали пять миллионов рублей долга по алиментам. При этом сам мужчина утверждает, что исправно вносил платежи, а экс-супруга пытается выбить из него деньги незаконно.
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