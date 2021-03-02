Экс-бойфренд Бузовой Дава расплатился с миллионным долгом перед риелторами

Блогер Дава (Давид Манукян), переживший расставание с Ольгой Бузовой, решил избавиться и от долгов, которые приставы пытались получить от него с 2015 года.

Более пяти лет назад Манукян заключил договор с двумя риелторами и получил от них свыше миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. Потом он перепродал её, тогда риелторы и решили взыскать с него деньги. Судебные разбирательства длились несколько лет, и Дава попал в базу судебных приставов, но только сейчас расплатился с долгами.