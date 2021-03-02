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Категорий: 18

Экс-бойфренд Бузовой Дава расплатился с миллионным долгом перед риелторами

Приставы охотились за ним несколько лет, пока он сам не решил уладить все споры.

2 марта 2021, 11:06
<h2>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/dava_m/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dava_m</a></h2>

Фото © Instagram / dava_m

Блогер Дава (Давид Манукян), переживший расставание с Ольгой Бузовой, решил избавиться и от долгов, которые приставы пытались получить от него с 2015 года.

Более пяти лет назад Манукян заключил договор с двумя риелторами и получил от них свыше миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. Потом он перепродал её, тогда риелторы и решили взыскать с него деньги. Судебные разбирательства длились несколько лет, и Дава попал в базу судебных приставов, но только сейчас расплатился с долгами.

Психолог объяснил россиянам, кому не нужно давать деньги в долг

Психолог объяснил россиянам, кому не нужно давать деньги в долг

"Давид Манукян предоставил документы, что вся задолженность погашена", — подтвердил изданию КП ведущий специалист – эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Новосибирской области Андрей Семёнов.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве многодетному отцу насчитали пять миллионов рублей долга по алиментам. При этом сам мужчина утверждает, что исправно вносил платежи, а экс-супруга пытается выбить из него деньги незаконно.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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