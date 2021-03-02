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Скандальный бывший генпрокурор Украины Луценко похудел ради карьеры телезвезды

На канале, принадлежащем Петру Порошенко, крутят анонс политического ток-шоу с бывшим чиновником в роли ведущего.

2 марта 2021, 10:55

Скриншот © Анонс телешоу на YouTube

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко станет ведущим политического ток-шоу на местном телеканале, принадлежащем его куму Петру Порошенко. Соответствующий анонс уже крутят в эфире. Премьера ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" состоится в четверг, 11 марта. Создатели передачи обещают, что её неотъемлемым элементом станет глас народа — блиц-опрос обычных людей на больные для украинского общества темы.

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"Зритель обязательно услышит мысли на заявленные темы эфира не только ведущего и гостей программы, но и рядовых украинцев из разных регионов", — говорится в анонсе шоу Луценко.

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Напомним, что одиозный Луценко был генеральным прокурором Незалежной с 2016 по 2019 год. Его назначение вызвало немало вопросов, учитывая отсутствие у Луценко юридического образования. Впрочем, для его карьеры такая ситуация не в новинку: при президенте Ющенко он получил пост главы МВД, не имея никакого опыта работы в правоохранительной системе.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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