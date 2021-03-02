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"Мы живём в своей квартире": Лукашенко заявил о невозможности слияния России и Белоруссии — видео

Он отметил, что россияне расположились на "всём этаже".

2 марта 2021, 10:51

Лукашенко заявил о невозможности слияния России и Белоруссии. Telegram-канал "Пул Первого"

Мир слишком изменился, чтобы говорить о каком-либо слиянии России и Белоруссии. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Его речь в ходе встречи с премьером Романом Головченко опубликовал телеграм-канал "Пул Первого".

"Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Белоруссия должна войти в состав России или Россия должна войти в состав Белоруссии, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления... Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении", — объяснил Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что можно выстроить двусторонние отношения так, что они будут прочнее и лучше, чем у некоторых регионов России между собой. При этом он подчеркнул независимость и суверенность Белоруссии, заявив о проживании в "отдельной квартире", пусть и небольшой. Россия же живёт "на целом этаже", отметил Лукашенко.

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Напомним, Лукашенко рассказал, что 22 февраля в Сочи он обсудил с российским лидером Владимиром Путиным "буквально все вопросы" двусторонних отношений.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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