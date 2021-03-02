Голикова объяснила закрытые на праздники границы "ошибками" прошлого года

В России осмыслили прошлогодний опыт и не стали расширять перед праздниками список тех стран, с которыми было возобновлено авиасообщение. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в беседе с ТАСС.

"Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже "полыхала" Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 Февраля и 8 Марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу", — объяснила Голикова.

Вице-премьер напомнила о дате появления первого ковидного пациента в России — 2 марта. Она также отметила, что как раз с 16 марта в стране началась эпидемия коронавируса. В этом году Россия решила "не повторять ошибок" прошлого, поэтому не стала разрешать рейсы в новые страны и продлила приостановление авиасообщения с Великобританией.

Но в целом Россия стремится открыть границы с другими странами. Голикова пояснила, что уже выработаны определённые критерии отбора тех или иных государств. Но не все из них готовы к симметричным мерам. Поэтому в оперативном штабе все решения принимаются максимально взвешенно. Нельзя допустить попадания в Россию как самой коронавирусной инфекции, так и её мутировавших вариаций.

Голикова также заявила, что уже к августу в России может появиться коллективный иммунитет к коронавирусу.

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