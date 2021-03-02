Матвиенко назвала условие для открытия границ с другими странами
Государственные меры оказались эффективными, а граждане страны стали более ответственными.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Россия будет открывать границы с другими государствами по мере того, как будет улучшаться ситуация с коронавирусом. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об этом в беседе с РИА "Новости".
"Сегодня никто не может твёрдо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что, как только она позволит, границы будут постепенно открываться", — пояснила Матвиенко.
Она подчеркнула, что пока нельзя точно сказать, когда это произойдёт. Но, по её словам, если говорить про Россию, то эпидемиологическая ситуация в ней действительно улучшается. Такое стало возможным благодаря соблюдению населением страны всех необходимых требований — маски-перчатки и социальная дистанция, а также дополнительным мерам со стороны государства.
Матвиенко ранее посоветовала россиянам планировать отпуск внутри страны.
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