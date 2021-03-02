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Матвиенко назвала неактуальной идею о четырёхдневной рабочей неделе

Однако спикер Совфеда отметила, что к обсуждению этого вопроса можно вернуться позднее.

2 марта 2021, 06:42
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель </p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю. По её мнению, данное предложение сейчас неактуально и нет необходимости вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ.

Эксперт заявила, что в России нет причин для перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Эксперт заявила, что в России нет причин для перехода на четырёхдневную рабочую неделю

"Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернёмся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня", — сказала она в интервью РИА "Новости".

Психолог оценила идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю

Психолог оценила идею перехода на четырёхдневную рабочую неделю

А вот зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной, и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, ведь будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к ней. Также Лайф рассказывал, что переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает около половины россиян, а 4% предприятий уже внедрили такой формат.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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