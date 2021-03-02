Матвиенко назвала неактуальной идею о четырёхдневной рабочей неделе

"Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернёмся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня", — сказала она в интервью РИА "Новости" .

А вот зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной, и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, ведь будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к ней. Также Лайф рассказывал, что переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает около половины россиян, а 4% предприятий уже внедрили такой формат.