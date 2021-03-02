Матвиенко назвала неактуальной идею о четырёхдневной рабочей неделе
Однако спикер Совфеда отметила, что к обсуждению этого вопроса можно вернуться позднее.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила идею перехода россиян на четырёхдневную рабочую неделю. По её мнению, данное предложение сейчас неактуально и нет необходимости вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ.
"Думаю, что, может быть, со временем когда-то вернёмся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня", — сказала она в интервью РИА "Новости".
А вот зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает идею четырёхдневной рабочей недели ценной, и государству к ней точно ещё предстоит вернуться. При этом он отметил, что сразу перейти на четырёхдневку не получится, ведь будет нанесён ущерб развитию экономики, однако со временем человечество придёт к ней. Также Лайф рассказывал, что переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает около половины россиян, а 4% предприятий уже внедрили такой формат.
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