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В Великобритании высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше

В Сети напомнили, что через данный пролив можно ходить свободно любым кораблям.

2 марта 2021, 06:21

Фото © Pixabay

Публикация британского издания Express о слежке за российской подводной лодкой в Ла-Манше вызвала активный отклик читателей и не столько встревожила их, сколько насмешила.

Речь в статье шла о том, что корабль ВМС Соединённого Королевства заметил российскую субмарину в проливе Ла-Манш рядом с британскими территориальными водами. Корабль успешно сопроводил её. Но, как заметили пользователи Сети, подводным лодкам и любым военным кораблям разрешено ходить по проливу в соответствии с международным морским правом.

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Другие пользователи стали отмечать в комментариях, что такие ситуации вовсе стоит игнорировать, так как российские корабли и подлодки менее опасны, чем ВМС США. Ещё один пользователь пошутил, что "если русские вторгнутся на резиновых лодках из Кале, то Королевский флот будет сопровождать их, чтобы убедиться, что они благополучно добрались".

А ранее Лайф рассказывал пикантную историю о том, как офицер британского флота вместе с парнем снимала порноролики на сверхсекретной базе ядерных подлодок.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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