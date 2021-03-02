Житель Красноярского края превратил гараж в наркоплантацию — видео
Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
Фото © Pixabay
Житель Красноярского края превратил гараж в наркоплантацию. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю
Житель города Дивногорска Красноярского края использовал гараж не по назначению, а как место для выращивания конопли. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.
Всего в теплице у 30-летнего ранее судимого мужчины взошло 287 кустов. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".
Сибирскому "наркобарону" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Действия мужчины попадают под статью "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". Срок заключения по этой статье составляет 2 года. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.
Ранее Лайф писал о регионах — лидерах по незаконному выращиванию конопли.
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