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Житель Красноярского края превратил гараж в наркоплантацию — видео

Мужчину отпустили под подписку о невыезде.

2 марта 2021, 05:28

Фото © Pixabay

Житель Красноярского края превратил гараж в наркоплантацию. Видео © ГУ МВД РФ по Красноярскому краю

Житель города Дивногорска Красноярского края использовал гараж не по назначению, а как место для выращивания конопли. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Всего в теплице у 30-летнего ранее судимого мужчины взошло 287 кустов. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры".

Сибирскому "наркобарону" избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Действия мужчины попадают под статью "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". Срок заключения по этой статье составляет 2 года. Сейчас задержанный находится под подпиской о невыезде.

Ранее Лайф писал о регионах лидерах по незаконному выращиванию конопли.

Авторы
Юлия Асланова
Юлия Асланова

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