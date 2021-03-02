От религиозных споров к прямым угрозам: на Кипре разгорелся скандал из-за выбора "сатанинской" песни для Евровидения

На Кипре разгорелся громкий скандал после того, как стало известно, какая песня будет представлять страну на Евровидении. Композиция называется El Diablo ("Дьявол"), её исполняет певица греческого происхождения Элена Цагрину.

На следующий день после анонса в Сети появилась петиция с требованием запретить "сатанинской" песне участвовать в конкурсе. Авторы обратились к согражданам и заявили, что для христиан это неприемлемо.

Как сообщает издание Reporter, своё возмущение высказала кипрская Ассоциация теологов OELMEK. Организация выразила своё "отвращение" к тексту этой песни, которая "восхваляет сатану, посвящает ему свою жизнь и любит его". В адрес комитета общественного вещания, который выбирал участников Евровидения, была высказана претензия о том, что за границей Кипр следует представлять более высокодуховным исполнителям и лучше вообще отказаться от участия, чем показать "дьявольскую субкультуру".

Эту позицию поддержала правая партия "Национальный народный фронт". Там заявили, что даже метафорический текст всё равно выражает скрытый посыл к силам зла и оскорбляет христианскую веру.

За несколько дней накал страстей достиг своего пика. В адрес общественной телекомпании Кипра начали звонить неизвестные с угрозами сжечь здание. Полиция уже стала искать телефонных хулиганов. В субботу некий мужчина ворвался в офис и принялся оскорблять служащих телеканала, сообщает Associated Press.

Человека задержали, предъявили обвинения в нарушении общественного порядка и отпустили. Телекомпания в свою очередь опубликовала заявление, в котором объяснила, что песня El Diablo не имеет ничего общего с пропагандой сатанизма.

Припев композиции в исполнении Элены Цагрину звучит довольно невинно: "Я влюбилась, я отдала своё сердце Дьяволу. Я отказалась, потому что он говорит мне, что я его ангел. О, Дьявол, я влюбилась и отдала своё сердце Дьяволу".

Телекомпания пояснила, что песня рассказывает о вечной борьбе между добром и злом. По сюжету девушка испытывает чувства к недостойному мужчине, её любовь похожа на стокгольмский синдром, поэтому она и называет избранника Дьяволом. Но всё-таки находит в себе силы вырваться на свободу. По замыслу создателей, трек вдохновит женщин, оказавшихся в такой же непростой ситуации.

Ранее шведский депутат призвала отстранить Белоруссию от участия в Евровидении. Своё мнение она мотивировала санкциями Евросоюза.

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