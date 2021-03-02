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Россияне с апреля смогут пользоваться платным интернетом на коротких рейсах

Уже известны расценки.

2 марта 2021, 04:41
<p>Фото © ТАСС / Егор Алеев</p>

Фото © ТАСС / Егор Алеев

С апреля на коротких рейсах в России появится платный интернет. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Аэрофлота", который первым внедрит данную услугу.

Отмечается, что авиакомпания оборудует доступом в Сеть 16 среднемагистральных лайнеров из семейства Airbus A320. В пресс-службе "Аэрофлота" добавили, что запуск интернета на самолётах "Победы" и "России" пока не планируется.

Также авиакомпания S7 Airlines не намерена в ближайшее предоставлять данную услугу. А вот "Уральские авиалинии" и UTair прорабатывают этот вопрос.

Как сообщает источник газеты в "Аэрофлоте", доступ в Сеть пассажирам обойдётся в сумму от пяти до 25 долларов. За неограниченный доступ к мессенджерам нужно будет заплатить пять долларов, а средняя скорость передачи данных составит 10 Мб/сек.

Пассажирам российских авиакомпаний хотят разрешить бесплатно вносить правки в билеты

Пассажирам российских авиакомпаний хотят разрешить бесплатно вносить правки в билеты

Ожидается, что всего перевозчик потратит на оборудование около восьми миллионов долларов, ведь стоимость одного узкофюзеляжного лайнера Airbus А320 с доступом в интернет достигает порядка $500 тысяч.

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Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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