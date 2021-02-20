Пассажирам российских авиакомпаний хотят разрешить бесплатно вносить правки в билеты
Ежегодно ошибки при покупке допускают более 100 тысяч пассажиров.
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Авиаперевозчики должны предоставлять возможность бесплатно вносить до двух правок в билет на внутренних рейсах по примеру железнодорожного транспорта. С таким предложением выступил председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.
В письме, направленном министру транспорта Виталию Савельеву, речь идёт о предоставлении возможности изменения не более одной буквы в фамилии и не более одной цифры в номере паспорта, передают "Известия".
В Минтрансе подтвердили получение предложения, однако отметили, что ещё не успели ознакомиться с ним. Сам автор инициативы заметил, что изменения не повлекут расходных обязательств бюджета, в связи с чем есть высокая доля вероятности, что она будет поддержана. Согласие с ней уже высказали "Уральские авиалинии" и компания Nordwind.
По данным ООП, ежегодно ошибки при покупке авиабилетов допускают более 100 тысяч пассажиров, а авиакомпании за любые правки требуют с клиентов от 500 рублей до полной стоимости перелёта. Меж тем, согласно рекомендациям Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), перевозчикам необходимо разрешать пассажирам бесплатно исправлять до трёх ошибок, не меняющих сути фамилии и имени.
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