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В Техасе после аномальных морозов стоимость электроэнергии выросла на 10 тысяч процентов

При этом некоторые компании заранее заявили, что жителям необходимо поменять услуги.

19 февраля 2021, 23:45
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MarshaCollier/status/1361787894562754567/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Marsha Collier</a></p>

Фото © Twitter / Marsha Collier

После сильнейших снегопадов и аномальных холодов в Техасе стоимость электроэнергии для оптовых закупщиков выросла более чем на 10 тысяч процентов — с 50 долларов до девяти тысяч за мегаватт. Об этом сообщает The Daily beast.

Так, жители рассказали, что за последние дни получили счета за электричество на несколько тысяч долларов, что сильно удивило их. При этом в январе оплата в некоторых случаях не превышала и 500 долларов.

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Некоторые электроэнергетические компании заранее и прямо заявили своим клиентам о том, что тем необходимо поменять услуги, так как цены "вот-вот взорвутся".

В то же время, когда многие жители получают неимоверно высокие счета, миллионы людей в штате остаются без электроэнергии. Так, более четырёх миллионов человек остались без света и тепла после мощного циклона, обрушившегося на Техас. К настоящему моменту, по сообщению губернатора Грега Эбботта, подача электроэнергии восстановлена почти в двух миллионах домов.

Напомним, средняя температура в Техасе в последние дни опускалась до минус 26 градусов. Похолодание сорвало поставки около 400 тысяч доз вакцины от коронавируса. Кроме того, из-за непогоды и экстремальных холодов в стране погибло 34 человека.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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