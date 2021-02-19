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На Ставрополье 11-летняя девочка утонула в озере, по которому гуляла со своей подругой — видео

Вторую школьницу достали из воды, она находится в бессознательном состоянии.

19 февраля 2021, 23:07

Видео © VK / "ЧП Ставрополь"

Трагедия произошла на озере Буйвола в городе Будённовске Ставропольского края, там утонула 11-летняя девочка, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

"19 февраля в Будённовский межрайонный следственный отдел поступило сообщение об утоплении в озере Буйвола 11-летней девочки", — сказано в записи.

По данным следствия, девочка гуляла вместе со своей подругой и провалилась под лёд. Второго ребёнка извлекли из воды в бессознательном состоянии, она находится в реанимации.

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В Петербурге усилили патрулирование рек и каналов из-за большого числа гуляющих по льду людей

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что спасатели пытаются подобраться к тонущей девочке, однако этому мешает полынья. По инциденту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Тело ребёнка извлекли из озера водолазы Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края. На данный момент спасательная операция завершена, информация о том, что под водой могут находиться другие подростки, не подтвердилась.

Фото © ПАСС СК

Фото © ПАСС СК

Ранее Лайф сообщал, что в Новосибирске двухлетний малыш утонул в бассейне сауны, пока родители отдыхали рядом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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