В Испании четвёртые сутки продолжаются протесты и беспорядки после ареста рэпера — видео

В Испании четвёртую ночь проходят ожесточённые протесты после ареста рэпера. Видео © Twitter / DUNDAR KESAPLI / La Poutre d'Istanbul

В Испании вновь проходят акции протеста, начавшиеся в стране после ареста рэпера Пабло Хаселя, приговорённого к девяти месяцам заключения.

Самые сильные акции — в Каталонии. В Барселоне демонстранты строят баррикады из мусорных контейнеров и поджигают их. В сторону правоохранителей летят камни и различные предметы. Кроме того, как сообщает газета El Periodico, протестующие разбивают витрины магазинов и банков.

В Жироне хулиганы столкнулись с полицейскими, которые преградили им путь. В сторону стражей порядка стали лететь камни и бутылки. В Таррагоне почти 200 человек устроили шествие, во время которого выкрикивали лозунги в поддержку рэпера и преграждали проезжую часть мусорными контейнерами. А жители Вильяфранка-дель-Пенедес, города в провинции Барселоны, забросали полицейскую машину краской и камнями, а также снесли заграждения у полицейского участка.

Каталонская полиция сообщает о четырёх задержанных к настоящему моменту.

Напомним, рэпера Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Полиция забрала его во вторник утром из Университета Льейды, где он забаррикадировался со своими сторонниками. После этого тысячи жителей Каталонии вышли на акции протеста, которые переросли в беспорядки.

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