Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Испании четвёртые сутки продолжаются протесты и беспорядки после ареста рэпера — видео

Демонстранты возводят баррикады и грабят магазины, проходят столкновения с полицией.

19 февраля 2021, 22:28

В Испании четвёртую ночь проходят ожесточённые протесты после ареста рэпера. Видео © Twitter / DUNDAR KESAPLI / La Poutre d'Istanbul

В Испании вновь проходят акции протеста, начавшиеся в стране после ареста рэпера Пабло Хаселя, приговорённого к девяти месяцам заключения.

Самые сильные акции — в Каталонии. В Барселоне демонстранты строят баррикады из мусорных контейнеров и поджигают их. В сторону правоохранителей летят камни и различные предметы. Кроме того, как сообщает газета El Periodico, протестующие разбивают витрины магазинов и банков.

Испания снова в огне: третьи сутки продолжаются ожесточённые протесты после ареста рэпера — видео

Испания снова в огне: третьи сутки продолжаются ожесточённые протесты после ареста рэпера — видео

В Жироне хулиганы столкнулись с полицейскими, которые преградили им путь. В сторону стражей порядка стали лететь камни и бутылки. В Таррагоне почти 200 человек устроили шествие, во время которого выкрикивали лозунги в поддержку рэпера и преграждали проезжую часть мусорными контейнерами. А жители Вильяфранка-дель-Пенедес, города в провинции Барселоны, забросали полицейскую машину краской и камнями, а также снесли заграждения у полицейского участка.

Каталонская полиция сообщает о четырёх задержанных к настоящему моменту.

Напомним, рэпера Пабло Хаселя приговорили к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление монархии. Полиция забрала его во вторник утром из Университета Льейды, где он забаррикадировался со своими сторонниками. После этого тысячи жителей Каталонии вышли на акции протеста, которые переросли в беспорядки.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Дипломаты из Испании и Белоруссии привились "Спутником V"

сегодня в 09:05

Испания снова в огне: третьи сутки продолжаются ожесточённые протесты после ареста рэпера — видео

вчера в 21:49

Депутат Рады пригрозил Зеленскому тюрьмой из-за санкций против Медведчука

сегодня в 22:02

На Кипре согласились выдать России подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

сегодня в 21:37

"Обещает сломать шею". Убитый в игре стример сорвал злость на сыне, заявив, что ненавидит его — видео

сегодня в 21:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1