На Кипре согласились выдать России подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

Верховный суд Кипра принял решение отменить вердикт суда первой инстанции и выдать властям РФ гражданина России, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает местное издание "Филелефтерос".

Имя подозреваемого остаётся неизвестным в соответствии с законом о защите персональных данных. На Кипр россиянин прибыл в декабре 2018 года, оттуда же планировал вылететь в Дубай. Во время паспортного контроля выяснилось, что он разыскивается российским судом, в отношении него был выдан ордер на арест.

По данным издания, запрос от Генпрокуратуры РФ поступил в МИД Республики Кипр. Министр юстиции и общественного порядка Кипра 31 января 2019 года разрешил начать процесс выдачи ответчика.

Верховный суд опроверг позицию обвиняемого, которая заключается в том, что его преследуют за политические или иные убеждения. Кипрский суд также уверен, что физическая неприкосновенность подозреваемого в случае экстрадиции не будет нарушена, а он сам не подвергнется "бесчеловечному или унижающему достоинство обращению".

Добавим, что Верховный суд Кипра не согласился с мнением суда первой инстанции, что судебное разбирательство, прошедшее в РФ в отсутствие ответчика, нарушило его права и что он не был проинформирован о судебных разбирательствах и запросах следственных органов в российских судах.

"Тот факт, что ответчик не находился по адресу своего проживания, который он сообщил компетентным властям своей страны, тот факт, что после того, как он дал показания в качестве свидетеля по этому делу, он изменил данные своего удостоверения личности, и тот факт, что через несколько месяцев после изменения этих данных он покинул свою страну, не могли не иметь последствий, которые, как установил суд первой инстанции, имели место. Фактически на власти РФ возложена ответственность за поведение, эквивалентное нарушению основных прав ответчика", — постановил суд.

Представители кипрского суда также уточнили, что россиянин не представил доказательств, что не будет иметь права выбора адвоката и будет лишён права на справедливое судебное разбирательство на родине.

"В свете вышеизложенного апелляция (на отказ в экстрадиции) удовлетворена. Решение первой инстанции отменено", — резюмировал Верховный суд Кипра.

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