Володин призвал Запад прекратить экономические отношения с Украиной из-за санкций против Медведчука

По его словам, подобное происходит в эпоху двойных стандартов.

Западным странам необходимо прекратить торгово-экономические отношения с Украиной после введения санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан. Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел", — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты.

Он уточнил, что представить, чтобы в стране, претендующей на звание демократической и заявляющей о желании вступить в Евросоюз, власть вводила санкции в отношении лидера оппозиционной парламентской фракции невозможно, однако "мы живём во время двойных стандартов".