Володин призвал Запад прекратить экономические отношения с Украиной из-за санкций против Медведчука
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По его словам, подобное происходит в эпоху двойных стандартов.
Западным странам необходимо прекратить торгово-экономические отношения с Украиной после введения санкций против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Если следовать риторике США и европейских стран, им было бы правильно прекратить торгово-экономические отношения со страной, которая попирает права и свободы граждан. Это будет всеми воспринято как мера, призванная остановить беспредел", — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты.
Он уточнил, что представить, чтобы в стране, претендующей на звание демократической и заявляющей о желании вступить в Евросоюз, власть вводила санкции в отношении лидера оппозиционной парламентской фракции невозможно, однако "мы живём во время двойных стандартов".
Председатель Госдумы также напомнил о закрытии трёх оппозиционных телеканалов, произошедшем на Украине в феврале. Эти события, заметил Володин, станут серьёзным вызовом для демократии и требуют немедленного осуждения со стороны других стран. В ином же случае это перечеркнёт все достижения в сфере защиты фундаментальных прав и свобод граждан.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В партии политика назвали санкции против него спланированным актом политических репрессий. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.