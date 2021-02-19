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Депутат Госдумы назвал украинские санкции против Медведчука репрессивными мерами

Он отметил, что власти Незалежной уже давно не отличаются демократизмом.

19 февраля 2021, 18:28

Виктор Медведчук. Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука доказывают, что у действующего в Киеве режима нет ничего общего с механизмами народовластия. Об этом телеканалу "360" заявил член Комитета Государственной думы по международным делам Дмитрий Новиков.

Депутат отметил, что украинские власти уже давно не отличаются "большим демократизмом". Причём так в стране было и при прежнем, и при нынешнем президенте.

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"Хотя они очень любят говорить о правах человека, западных ценностях и тому подобных вещах", — констатировал Новиков.

Парламентарий подчеркнул, что обычно ограничительные меры такого рода вводят в отношении граждан других государств, "которые создают проблемы для деятельности страны извне". Сейчас же речь идёт о санкциях против украинского гражданина, к тому же обладающего статусом депутата Верховной рады.

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"Такие репрессивные меры подчёркивают, что нынешний киевский режим ничего общего с механизмами народовластия не имеет. Всегда и в любой стране при некоторых различиях статуса парламентария есть понятие депутатской неприкосновенности, каких-то гарантий, которые должны быть у человека, представляющего интересы своих избирателей и выступающего не только от своего имени, но и от имени тех, кто ему доверился", — заявил член думского комитета.

При этом произошедшее Новиков объяснил тем, что "украинские националисты и олигархия при поддержке Запада пытаются душить и уничтожать" не только готовность выстраивать дружественные отношения с Россией, но и всех поддерживающих доброе соседство между братскими народами.

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"Думаю, в исторической перспективе ничего у них из этого не выйдет. Сегодня Украина переживает тяжёлые времена. России нужно находить способы поддержать тех, кто выступает со здравых позиций и позиций, связанных с добрыми, дружескими, братскими отношениями", — заключил Новиков.

Как ранее сообщал Лайф, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. В целом ограничительные меры введены в отношении 19 юридических и восьми физических лиц, в их числе россияне.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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