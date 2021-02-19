Преследуемая за интервью с Медведчуком журналистка сравнила Украину с Сомали

Преследуемая на Украине журналистка Алёна Березовская рассказала, что пока не может предугадать действия СБУ. На родине девушку заподозрили в госизмене, терроризме и посягательстве на территориальную целостность Незалежной. Напомним, что поводом для этого стало её интервью с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. Березовская спросила политика, не считает ли он, что украинцам было бы лучше присоединиться к России.

"Адвокаты мне сказали, что с правовой точки зрения никакой опасности нет. Но с точки зрения того, что Украина сегодня больше похожа на Сомали, будет сложно предугадать их (СБУ. — Прим. Лайфа) действия. Если будет политический заказ, они это исполнят. <...> Вопрос в том, что Украина на сегодняшний день — это непредсказуемая страна, и мне не хотелось бы год или два провести в СИЗО СБУ. Поэтому, конечно, лучше было уехать", — рассказала девушка в интервью RT.

Березовская добавила, что решилась на отъезд в Россию после того, как её внесли в санкционный список Верховной рады и Совета национальной безопасности и обороны Украины. Напомним, что журналистка работала в агентстве "Россия сегодня" и возглавляла издание "Украина.ру". Она также добавила, что в Незалежной все оппозиционные журналисты подвергаются серьёзным преследованиям и давлению, в том числе со стороны своих коллег.

"Сейчас я жду решения от СБУ — будет ли возбуждено уголовное дело или всё останется на уровне проверки. Если всё-таки будет дело, будем судиться. Пока остаюсь здесь, в России. Чем буду заниматься — время покажет", — отметила она.

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