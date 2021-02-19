Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
Они пройдут 22 февраля в Сочи.
Фото © Telegram / "Пул Первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.
В ходе поездки Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля. Планируется, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития белорусско-российских отношений, а также обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.
Ранее Лайф рассказывал, что в начале февраля СМИ узнали о желании Лукашенко получить от России ещё кредит — на этот раз на $3 миллиарда. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения, а сам президент Белоруссии заявил, что ничего просить не намерен.
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