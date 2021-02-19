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Категорий: 18

Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Они пройдут 22 февраля в Сочи.

19 февраля 2021, 12:11
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул Первого"</a></p>

Фото © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

В ходе поездки Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля. Планируется, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития белорусско-российских отношений, а также обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.

Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Путина и Лукашенко не планируется

Песков заявил, что пресс-конференция по итогам встречи Путина и Лукашенко не планируется

Ранее Лайф рассказывал, что в начале февраля СМИ узнали о желании Лукашенко получить от России ещё кредит — на этот раз на $3 миллиарда. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения, а сам президент Белоруссии заявил, что ничего просить не намерен.

В Кремле рассказали, где пройдут переговоры Путина и Лукашенко

В Кремле рассказали, где пройдут переговоры Путина и Лукашенко

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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