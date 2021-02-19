Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу лидера республики.

В ходе поездки Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 22 февраля. Планируется, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития белорусско-российских отношений, а также обменяются мнениями по тематике международной повестки дня.