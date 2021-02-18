Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в 20-х числах февраля
Он также опроверг, что собирается просить у Москвы новый кредит.
Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.
"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества", — цитирует его БелТА.
При этом Лукашенко опроверг, что поедет в Россию "просить $3 млрд".
"Нет, я не еду туда чего-то просить... Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем", — добавил белорусский лидер.
Также, по его словам, в плане визита в РФ есть встреча с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.
Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020 года. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. В начале февраля СМИ узнали о желании Лукашенко получить от России ещё кредит — на этот раз на $3 млрд. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения.
Лента новостей
Выбор редакции
Волонтёры, выборы, многонациональная Россия: эксперт оценил итоги встречи Путина с лидерами думских фракций
Лукашенко призвал не "париться" из-за санкций против Белоруссии и России
"Впустую потратят средства": в Крыму отреагировали на идею Украины построить дамбу, чтобы перекрыть водоснабжение полуострова
На севере Москвы столкнулись около десяти машин — видео
"Было счастьем с ним работать": Немоляева рассказала об одном малоизвестном качестве Мягкова
Комментариев: 0