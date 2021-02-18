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Категорий: 18

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в 20-х числах февраля

Он также опроверг, что собирается просить у Москвы новый кредит.

18 февраля 2021, 08:52
<p>Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества", — цитирует его БелТА.

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При этом Лукашенко опроверг, что поедет в Россию "просить $3 млрд".

"Нет, я не еду туда чего-то просить... Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем", — добавил белорусский лидер.

Также, по его словам, в плане визита в РФ есть встреча с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

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Напомним, с момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020 года. По итогам переговоров, которые проходили в Сочи и продлились больше четырёх с половиной часов, российский лидер рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере полутора миллиардов долларов. В начале февраля СМИ узнали о желании Лукашенко получить от России ещё кредит — на этот раз на $3 млрд. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать эти сообщения.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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