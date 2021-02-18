Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в 20-х числах февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества", — цитирует его БелТА.

При этом Лукашенко опроверг, что поедет в Россию "просить $3 млрд".

"Нет, я не еду туда чего-то просить... Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит, он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем", — добавил белорусский лидер.

Также, по его словам, в плане визита в РФ есть встреча с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

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