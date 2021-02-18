В Минске двух журналисток отправили в тюрьму на два года за прямой эфир с акции протеста

Минский суд приговорил двух журналисток польского телеканала "Белсат" — Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову (Андрееву) — к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает белорусская газета "Наша Нiва".

В Минске они вели прямой эфир с места разгона демонстрантов силовиками на территории двора многоэтажного дома. После этого их задержали за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Отмечается, что Андреева и Чульцова стали первыми журналистами в Белоруссии, которые получили реальные уголовные сроки по делам, связанным с массовыми протестами августа прошлого года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику последним действительно суверенным государством в Европе.

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