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В Минске двух журналисток отправили в тюрьму на два года за прямой эфир с акции протеста

Это первый случай реального уголовного дела в отношении представителей СМИ республики.

18 февраля 2021, 08:43
<p>Журналистки Дарья Чульцова и Катерина Андреева в зале суда Минска. Фото © <a href="https://t.me/nashaniva/25995" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Наша Нiва</a></p>

Журналистки Дарья Чульцова и Катерина Андреева в зале суда Минска. Фото © Наша Нiва

Минский суд приговорил двух журналисток польского телеканала "Белсат" — Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову (Андрееву) — к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает белорусская газета "Наша Нiва".

В Минске они вели прямой эфир с места разгона демонстрантов силовиками на территории двора многоэтажного дома. После этого их задержали за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Отмечается, что Андреева и Чульцова стали первыми журналистами в Белоруссии, которые получили реальные уголовные сроки по делам, связанным с массовыми протестами августа прошлого года.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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