В Минске двух журналисток отправили в тюрьму на два года за прямой эфир с акции протеста
Это первый случай реального уголовного дела в отношении представителей СМИ республики.
Журналистки Дарья Чульцова и Катерина Андреева в зале суда Минска. Фото © Наша Нiва
Минский суд приговорил двух журналисток польского телеканала "Белсат" — Дарью Чульцову и Катерину Бахвалову (Андрееву) — к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает белорусская газета "Наша Нiва".
В Минске они вели прямой эфир с места разгона демонстрантов силовиками на территории двора многоэтажного дома. После этого их задержали за организацию действий, грубо нарушающих общественный порядок.
Отмечается, что Андреева и Чульцова стали первыми журналистами в Белоруссии, которые получили реальные уголовные сроки по делам, связанным с массовыми протестами августа прошлого года.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал республику последним действительно суверенным государством в Европе.
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