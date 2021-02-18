Брал взятки квартирами: в Челябинске задержали полковника собственной безопасности МВД

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Челябинске своего 44-летнего коллегу. Как сообщил Лайфу источник в силовых структурах, начальник оперативно-разыскной части по собственной безопасности регионального ГУ МВД РФ по Челябинску Л. Галанин подозревается в получении крупной взятки в виде квартир. По данным следствия, недвижимость полковник МВД получал от банды "чёрных риелторов", которым гарантировал протекцию.

Источник уточнил, что Галанин всячески препятствовал следствию по делу преступной группы, за что получил от неё квартиру. Притом для этого преступники выселили оттуда мать с дочерью. Полковник переписал недвижимость на тёщу. Но вскоре настоящие собственники квартиры через суд признали выселение незаконным и вернули себе квартиру.

Тогда Галанин потребовал от "чёрных риелторов" новой жилплощади. Ему её предоставили, выселив из квартиры 43-летнюю женщину с двумя совершеннолетними детьми.

В отношении полковника Галанина возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки должностным лицом в крупном размере". Полицейский находится в изоляторе временного содержания.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве оперативника МВД поймали на взятке почти в два миллиона рублей.

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