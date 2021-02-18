Главреда "Медиазоны" отпустили из спецприёмника после отбытия ареста

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова освободили из спецприёмника для иностранцев в Сахарове после отбытия 15 суток административного ареста. Об этом сообщил его адвокат Фёдор Сирош.

"Смирнов только что освобождён из Центра временного содержания иностранных граждан", — сказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова задержали 30 января в центре Москвы. Основанием для этого стали призывы к участию в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Суд назначил Смирнову 25 суток административного ареста, но впоследствии срок был сокращён.

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