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Категорий: 18

Главреда "Медиазоны" отпустили из спецприёмника после отбытия ареста

Смирнова задержали за призывы к участию в незаконной акции.

18 февраля 2021, 08:46
<p>Сергей Смирнов (в центре). Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CK15VIfhy5k/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">advokatsirosh</a></p>

Сергей Смирнов (в центре). Фото © Instagram / advokatsirosh

Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова освободили из спецприёмника для иностранцев в Сахарове после отбытия 15 суток административного ареста. Об этом сообщил его адвокат Фёдор Сирош.

"Смирнов только что освобождён из Центра временного содержания иностранных граждан", — сказал он в беседе с ТАСС.

Мосгорсуд сократил срок ареста главреда "Медиазоны" до 15 суток

Мосгорсуд сократил срок ареста главреда "Медиазоны" до 15 суток

Напомним, главреда "Медиазоны" Сергея Смирнова задержали 30 января в центре Москвы. Основанием для этого стали призывы к участию в несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального. Суд назначил Смирнову 25 суток административного ареста, но впоследствии срок был сокращён.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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