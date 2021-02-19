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В Красноярске задержали подозреваемого в обстреле петардами авто спикера горсовета

Ранее в МВД показали кадры, на которых видно, как фейерверк пролетает перед машиной Фирюлиной.

19 февраля 2021, 12:04

В Красноярске задержан местный житель, которого подозревают в запуске петарды в машину председателя городского Совета депутатов Натальи Фирюлиной. Об этом Лайфу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера горсовета", — сказала она.

Хлопок и разноцветный дым: МВД показало видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска

Хлопок и разноцветный дым: МВД показало видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска

А ранее Лайф рассказывал, как на Урале мэру города Артёмовский сожгли автомобиль. По мнению градоначальника, поджог связан с реформой управления, которую он начал проводить в мэрии. Так, после своего назначения в октябре прошлого года он сменил руководителей сферы ЖКХ и финансового блока.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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