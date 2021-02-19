В Красноярске задержали подозреваемого в обстреле петардами авто спикера горсовета
Ранее в МВД показали кадры, на которых видно, как фейерверк пролетает перед машиной Фирюлиной.
В Красноярске задержан местный житель, которого подозревают в запуске петарды в машину председателя городского Совета депутатов Натальи Фирюлиной. Об этом Лайфу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера горсовета", — сказала она.
Хлопок и разноцветный дым: МВД показало видео обстрела пиротехникой машины спикера горсовета Красноярска
А ранее Лайф рассказывал, как на Урале мэру города Артёмовский сожгли автомобиль. По мнению градоначальника, поджог связан с реформой управления, которую он начал проводить в мэрии. Так, после своего назначения в октябре прошлого года он сменил руководителей сферы ЖКХ и финансового блока.
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