В Красноярске задержали подозреваемого в обстреле петардами авто спикера горсовета

В Красноярске задержан местный житель, которого подозревают в запуске петарды в машину председателя городского Совета депутатов Натальи Фирюлиной. Об этом Лайфу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Красноярске полицейские задержали подозреваемого в хулиганских действиях в отношении спикера горсовета", — сказала она.

А ранее Лайф рассказывал, как на Урале мэру города Артёмовский сожгли автомобиль. По мнению градоначальника, поджог связан с реформой управления, которую он начал проводить в мэрии. Так, после своего назначения в октябре прошлого года он сменил руководителей сферы ЖКХ и финансового блока.