Участковый и экс-милиционер продали две квартиры умершего москвича за 16 миллионов
Они подделали паспорт покойного мужчины, вклеив в него чужое фото.
Фото © Pixabay
В Москве задержали предприимчивого участкового и майора милиции в отставке, которые незаконно завладели документами умершего мужчины и от его лица продали две квартиры в столице общей стоимостью 16 миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам нашего собеседника, 18 февраля сотрудники отдела собственной безопасности задержали участкового уполномоченного по району Черёмушки УВД по ЮЗАО ГУ МВД России 37-летнего Сулеймана Б. и майора милиции в отставке 39-летнего Евгения А.
Сулейман Б. Фото © Лайф
Как предполагают оперативники, задержанные совместно с неустановленными лицами завладели документами умершего в 2019 году 43-летнего москвича. Затем они вклеили в паспорт покойного чужое фото и от имени потерпевшего продали две его квартиры, выручив за реализацию недвижимости 16 миллионов рублей.
По данным источника, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Участковый и майор в отставке задержаны по статье 91 УК РФ.
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Ранее Лайф сообщал, что в Москве участковый одиннадцать лет жил в квартире без вести пропавшего пенсионера. Предприимчивого стража порядка раскрыли, когда он решил завладеть ещё и другой жилплощадью.
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