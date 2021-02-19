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Категорий: 18

Участковый и экс-милиционер продали две квартиры умершего москвича за 16 миллионов

Они подделали паспорт покойного мужчины, вклеив в него чужое фото.

19 февраля 2021, 11:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве задержали предприимчивого участкового и майора милиции в отставке, которые незаконно завладели документами умершего мужчины и от его лица продали две квартиры в столице общей стоимостью 16 миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

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По словам нашего собеседника, 18 февраля сотрудники отдела собственной безопасности задержали участкового уполномоченного по району Черёмушки УВД по ЮЗАО ГУ МВД России 37-летнего Сулеймана Б. и майора милиции в отставке 39-летнего Евгения А.

Сулейман Б. Фото © Лайф

Сулейман Б. Фото © Лайф

Как предполагают оперативники, задержанные совместно с неустановленными лицами завладели документами умершего в 2019 году 43-летнего москвича. Затем они вклеили в паспорт покойного чужое фото и от имени потерпевшего продали две его квартиры, выручив за реализацию недвижимости 16 миллионов рублей.

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По данным источника, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Участковый и майор в отставке задержаны по статье 91 УК РФ.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве участковый одиннадцать лет жил в квартире без вести пропавшего пенсионера. Предприимчивого стража порядка раскрыли, когда он решил завладеть ещё и другой жилплощадью.

Авторы
Хромов Леонид
Хромов Леонид
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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