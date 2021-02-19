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Анна Кузнецова: Трагедию с гибелью девочки в Чите можно было предотвратить

Детский обмудсмен призвала быть внимательнее друг к другу, ведь если бы кто-то из соседей или тех, кто увидел видео о конфликте в "Тиктоке", позвонил в полицию, возможно, ребёнок остался бы жив.

19 февраля 2021, 11:52

Анна Кузнецова: Трагедию с гибелью девочки в Чите можно было предотвратить

Видео © LIFE

Уполномоченная по правам ребёнка в России Анна Кузнецова отреагировала на шокирующий инцидент в Чите, где в результате соседской ссоры была застрелена девятилетняя девочка. По словам омбудсмена, смерть ребёнка в результате трагической случайности можно назвать настоящим шоком, тем более что беду можно было предотвратить. Для этого было бы достаточно вовремя обратиться в правоохранительные органы, тем более что сама девочка снимала и выкладывала видео о происходящем в соцсети.

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"Никто не хотел беды, но мы видим, что когда за безопасностью нет должного контроля и, может быть, отчасти кто-то вовремя не позвонил, не сообщил о том, что происходит что-то неправильное, опасное и могут пострадать невинные люди, то, может быть, этого бы и не произошло", считает омбудсмен.

Кузнецова добавила, что сейчас психологи работают и с родителями погибшей девочки, и с её братом и сестрой. Она выразила надежду, что эту семью не оставят и будут оказывать им поддержку в этой чрезвычайно сложной ситуации.

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Как сообщал Лайф, убийство было совершено вечером 17 февраля в Железнодорожном районе Читы. Василий Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он вооружился ружьём ИЖ-43 и расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца. Позднее стрелявший дал первые показания, рассказав следователям, что хотел отомстить, но не собирался убивать ребёнка.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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