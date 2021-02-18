9-летняя девочка, которую через дверь застрелил пьяный сосед, успела перед смертью снять TikTok
В видео девочка призналась, как её пугает сосед и то, что он может с ними сделать.
Гиф © YouTube / ФЁДОР крутой
Недавно в Железнодорожном районе Читы произошла трагедия: пьяный мужчина решил по-своему разобраться с соседями, которые надоели ему шумным ремонтом. Он долго ломился в дверь, а затем пальнул в неё из ружья, убив 9-летнюю девочку, которая в этот момент находилась рядом. Во время конфликта она снимала видео в "Тикток", где рассказывала о текущей ситуации.
На видео девочка признавалась, что сосед стучит в дверь уже давно и грохот от него было слышно даже в другой комнате. Она пыталась улыбаться в камеру, но было заметно, что она напугана. Девочка подходила к двери, у которой бесновался сосед, чтобы показать своим зрителям, насколько он не в себе. А спустя 15 минут после публикации мужчина выстрелил, попав школьнице в голову.
Сосед пьяный стучится к нам в дверь, всю ломает. Уже несколько минут стучится, матерится. Мне страшно. Я с братом — младшим, старшим, тут ещё ремонт делают, папа ушёл в магазин. Я не знаю, что делать. Мне очень страшно, у меня сердце бьётся
Фото © СУ СКР по Забайкальскому краю
Полиция уже арестовала преступника и завела уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Она уже разбирается, откуда у мужчины взялось разрешение на оружие. О семье девочки известно лишь то, что она была довольно благополучной, никаких претензий ни от служб, ни от соседей не было.
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