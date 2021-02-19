"Целился в меня": отец убитой в Чите девятилетней школьницы, рыдая, рассказал о роковом дне — видео
Мужчина до приезда врачей затыкал раны девочки, надеясь, что дочь удастся спасти.
Отец убитой в Чите девятилетней девочки записал видео, в котором подробно рассказал о роковом дне, когда сосед застрелил ребёнка через дверь. Мужчина показал пулевое отверстие в двери, а также куски дроби и следы от неё на стене.
"Он вышел из своей квартиры с ружьём, подошёл, постучался. Постучался потихонечку, как стучатся дети, когда приходят в гости к доченьке. Доча думала, подружка к ней пришла, и побежала навстречу. А я с сыновьями сидел в комнате. Он неоднократно был дома и выстрелил как раз в сторону дивана. Судя по всему, целился в меня. Мелким стуком подманил доченьку. Она выбежала с той комнаты, добежала до тумбочки, и здесь её настигла смерть", — рассказал отец девочки.
По словам мужчины, когда он выскочил на шум, то увидел лужу крови. Он подхватил ребёнка и до приезда врачей пытался остановить кровь. Отец до последнего надеялся, что дочь удастся спасти. Однако ранения оказались несовместимыми с жизнью.
Как сообщал Лайф, убийство было совершено вечером 17 февраля в Железнодорожном районе Читы. Василий Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он вооружился ружьём ИЖ-43 и расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца. Позднее стрелявший дал первые показания, рассказав следователям, что хотел отомстить.
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