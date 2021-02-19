Президент Киргизии отверг лишение русского языка официального статуса в стране

Президент Киргизии Садыр Жапаров выступил против того, чтобы статус русского языка в республике изменился. Своё мнение по этому вопросу он высказал в статье "Союзнические узы", которая опубликована в газете "Слово Кыргызстана".

Глава республики заявил, что русский язык не только официальный в стране, но и является языком межнационального общения. В настоящее время русский хорошо защищён на законодательным уровне, а его статус закреплён в конституции.

"Я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе", — указал Жапаров.

В начале 2021 года киргизский лидер уже говорил, что будет отстаивать русский язык в стране. Жапаров отметил, что после распада СССР Россия и Киргизия "стали союзниками, близкими партнёрами", а отношения двух государств "как у братьев". Он подчеркнул, что киргизы знают, что без России будет "очень тяжело". По его словам, в экономическом и геополитическом плане Москва — главный союзник и партнёр Бишкека. Сейчас русский язык в республике имеет статус официального, киргизский язык считается государственным.

Ранее в парламент Нагорного Карабаха внесли законопроект об официальном статусе русского языка.

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