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В Центробанке заявили о возможности повышения ключевой ставки в 2021 году

Ранее она была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых.

19 февраля 2021, 06:38

Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Если экономика России успеет восстановиться, то Центробанк РФ не исключает возможности повышения ключевой ставки в 2021 году. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Всё зависит от ситуации в экономике, мы будем смотреть. В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить", — цитирует её слова РИА "Новости".

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Набиуллина добавила, что снижение ставки возможно, если будут преобладать дезинфляционные факторы. Но на данный момент таких рисков нет. Напомним, что ранее в целях борьбы с последствиями пандемии ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако, когда инфляция вновь начала расти, регулятор приостановил данный процесс.

Ранее Набиуллина объяснила, как сделать ипотеку в России доступной. По её словам, ставки по ипотеке не должны противоречить рыночным тенденциям, иначе у нас есть риск получить пузыри на финансовом рынке.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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